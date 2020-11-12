نشرت الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” صورة نادرة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” لوالدها الفنان الراحل ” محمود ياسين ” برفقة الفنان الراحل ” محمود عبد العزيز ” .

وذلك إحياءا للذكرى الرابعة على وفاة الفنان محمود عبد العزيز التي توافق الثانئ عشر من نوفبمر .

وكتبت رانيا محمود ياسين في تعليقها على الصورة قائلة : ” هكذا أنتم في الجنة الآن بإذن الله .. الله يرحمكم ويغفر لكم ويسعدكم في جنات النعيم يارب كما أسعدتم الناس بفنكم الراقي ” .

وتابعت : ” اللهم اجعلهم ممن قلت فيهم فرحين بما آتاهم الله من فضله .. أبي الغالي وأونكل محمود عبد العزيز تحل ذكراه الرابعة في جنات النعيم ” .