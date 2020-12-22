أثارت الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” الكثير من الجدل بنحافتها الملحوظة التي بدت عليها في ظهورها الأخير في حفل تأبين والدها الفنان ” محمود ياسين ” بالمسرح القومي .

وعلقت رانيا محمود ياسين على ذلك كاشفة عن السبب في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” فقالت : ” الناس كلها بتقولي خسيتي اه فعلا الحمد الله بس ده مش دايت يا جماعة والله ده بعيد عنكم من القهر والفقد والحزن علي أغلي الناس أبويا ربنا يرحمه يارب ” .

وتابعت : ” يارب ماتشوفوا حاجة وحشة ابدا يارب ويجعل السنة الجاية سنة خير علينا يارب ويشفي مرضانا ويقينا شر البلاء والوباء ولا ينقص منا أحدا يارب العالمين ” .