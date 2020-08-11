نشرت الفنانة المصرية ” رانيا يوسف ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وجهت من خلاله رسالة إلى مديرة مدرستها معربة عن حبها لها وتقديرها لما تعلمته منها .

وتضمن المنشور صورة لمديرة المدرسة وكتبت رانيا يوسف يف تعليقها عليها قائلة : ” البوست ده في حب راهبات سانت كلير .. دي مديرة مدرستي الإنجليزية راهبات سانت كلير في مصر الجديدة سيستر مارجريت ” .

وتابعت : ” الست دي أعظم ست شفتها واتعملت منها كتير في الحياة وعلي قد ما كنت بخاف منها جدا كنت ومازلت بحبها جدا وبحترمها جدا وعمري ما شفت ست بالأخلاق والتربية والإنسانية والرحمة ” .

وأضافت : ” الملاك دي أفنت عمرها كله في تربية بني ادمين وأجيال على مر الإنسانية والأخلاق والرحمة .. مهما قولت مش ممكن اوفيلك حقك ربنا يحفظك ويكرمك ويديم الصحة ويجازيكي خير علي كل حاجة عملتيها ” .