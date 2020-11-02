أثارت تصريحات الفنانة رانيا يوسف في لقائها مع The insider بالعربي غضب الجمهور خاصة بعدما أكدت أنها لا تكترث للانتقادات التي تتعرض لها، واصفة إياها بالتفاهات وأنها تضع كل تعليق سلبي تحت رجلها.

وقالت رانيا إن ردة فعلها على الانتقادات نابعة من مقولة للموسيقار الراحل عبد الوهاب الذي كان يقول: لو كل واحد هيضربني بطوبة هأقف عنده هأقع لكن أنا آخد الطوب ده كله وأقف عليه وهابقى محمد عبد الوهاب، مؤكدة أنه لا يهمها ما يقال”.

وقالت إنها تضحك لما يقلشوا عليها مشيرة إلى أن الحياة أبسط من أن نأخذها بجدية مفرطة وطالبت من كل المنتقدين أن يفرغوا كل أمراضهم ولكن بالنهاية يجب عليهم أن يتوقفوا.

وأكدت أن تركيزها كله على مشوارها الفني وعائلتها ولا تقف عند التفاهات الصغيرة حتى أنها لم تعد تقرأ الانتقادات كما كانت تفعل في البداية، مشيرة إلى أنها تستعد لتصوير الجزأين الثاني والثالث من مسلسل “الآنسة فرح” كما تستعد لتقديم فيلم سينمائي لايت كوميدي.

وفي لقاء مع برنامج “MBC Trending” عبر فضائية MBC 4، علقت على ظهور ابنتها نانسي بفستانها، وأكدت أن الأمر “كان فكرتها هي، وهي اللي قالتلي: أنا عايزة أجي معاكي على الريد كاربت وألبس الفستان، قولتلها يلا يا حبيبتي اعملي اللي أنتِ عايزاه”.وتابعت “بنتي حرة ومش فنانة ومن حقها تلبس اللي هي عايزاه من غير ما حد ينتقدها، أنا بحب بناتي أوي هما اللي بيلبسوني وبيفكرولي وبيختارولي، أنا والبنتين عاملين عصابة صغيرة كده، الحمد لله ربنا يخليهم لي”.