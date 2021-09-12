شاركت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ صورة جديدة لها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها بإطلالة جريئة جديدة حيث ارتدت شورت قصيراً جداً مع “بادي” ضيقة.

وكتبت رانيا يوسف تعليقاً على الصورة :”كل فرحة تصنعها لغيرك، ستعود لك وهي أجمل…”.

كل فرحة تصنعها لغيرك،

ستعود لك وهي أجمل… pic.twitter.com/TF7zXecktS — Raniah Yousief (@RaniahYousief) September 11, 2021

وكالعادة فقد اثارت الاطلالة الجديدة لرانيا يوسف الجدل بين متابعيها حيث انهالت التعليقات المصوّبة على ملابسها حيث اعتبر البعض أنها مبالغ فيها بين اعتبر آخرون انها تبدو جميلة ومليئة بالأنوثة.

كلنا عارفين إننا ها نموت، بس دا مش معناه إننا نتحشر في مواضيع ما تخصناش. — Christine William كريستين ويليام (@Dr_ChristineW) September 11, 2021

وكان قد تم تداول مقطع فيديو ظهرت فيه الممثلة المصرية رانيا يوسف ترقص إلى جانب الراقصة الروسية جوهرة على أنغام أغنية “بنت الجيران” للفنانين المصريين عمر كمال وحسن شاكوش من إحدى الحفلات.