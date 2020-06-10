شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور من احدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت رانيا يوسف في الصور أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية مرتدية فستان أسود مثير بفتحة كبيرة عند منطقة الصدر.









وقد اثارت اطلالة رانيا يوسف اعجاب متابعيها الذين تغزلوا بجمالها والذين كان منهم الفنانة لقاء الخميسي التي كتبت “القمر لما يطلع الصبح” غير انها لم تسلم، في الوقت نفسه، من بعض التعليقات التي انتقدت جرأتها بسبب فتحة الصدر.

وفى سياق مختلف يعمل حاليا صناع فريق عمل مسلسل “الآنسة فرح” للفنانة رانيا يوسف على تحضيرات الجزء الثانى منه للبدء فى تصويره، وعرضه خلال الموسم الشتوى المقبل، بعد النجاح الذى حققه الجزء الأول، حيث كان من المفترض انطلاق تصويره قبل موسم رمضان، ولكن انتشار فيروس كورونا أجل تصويره.