عادت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجدل الى اثارة الجدل من جديد بإطلالاتها الجريئة بعد ظهورها بإطلالة مثيرة اليوم، خلال تواجدها على السجادة الحمراء بخامس أيام مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الرابعة بمدينة الغردقة.

وظهرت رانيا يوسف، بـ “جامب سوت أسود لامع قصير”، بدون بطانة، تشابه كثيرًا مع إطلالتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.













وارتبطت إطلالات رانيا يوسف بالإثارة والجرأة، منذ بداية مهرجان الجونة حتى الآن حيث لفتت الأنظار منذ اليوم الأول للمهرجان وأطلت “رانيا” بفستان جريء ومكشوف، يتميز بأنه فاتح اللون “بيبي روز”، وتميز بأنه مكشوف الصدر، وبفتحة جانبية طويلة.

وظهرت رانيا يوسف في اليوم الثالث من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة أنيقة وجريئة. وارتدت فستانا طويلا شفافاً، متعدد الألوان مزيناً بالكامل بطبعات النجوم الصغيرة، من التول الشفاف عند منطقة الصدر. ونسقت مع الإطلالة كلاتش مخمل باللون الأسود، مع إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط متدلية وإسوار وخاتم.

أما في اليوم الرابع، فقد خطفت رانيا يوسف الانظار بإطلالة كاجوال حيث ارتدت هوت شورت اسود مع توب ابيض واسود.