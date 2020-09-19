تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قديمة للفنانة المصرية رانيا يوسف، كشفت عن تحول واضح في ملامحها مقارنة بالوقت الحالي.

وظهرت رانيا يوسف، 47 عاما، في الصورة التي يعود تاريخها إلى عام 1997 للمصور بسام الزغبي، بإطلالة بملابس بسيطة، وملامح مختلفة تماماً بدون ماكياج.

كانت آخر إطلالات الفنانة رانيا يوسف التي نشرت صورها على انستغرام ظهرت فيها بفستان أنيق “اوف شولدرز” نالت اعجاب متابعيها.

يذكر أن رانيا يوسف تنشغل في تصوير الجزء الجديد مسلسل “الآنسة فرح” وهو بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.