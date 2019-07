رانيا يوسف بفستان احمر مثير.. وترد بـ “بلوك” على لاعب مصري غازلها!

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف صورة جديدة لها، عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بفستان أحمر قصير مثير للجدل.

وقد تفاعل إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك المصري السابق، مع صور رانيا يوسف حيث غازلها “كومنت صامت”، ما جعل رانيا يوسف ترد عليه بحزم قائلة: “بلوك”.

Wishing you a weekend full of love and laughter! 🤗 pic.twitter.com/XS1Gyy5h2V

