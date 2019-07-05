رانيا يوسف بفستان احمر مثير.. وترد بـ “بلوك” على لاعب مصري غازلها!

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف صورة جديدة لها، عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بفستان أحمر قصير مثير للجدل.

وقد تفاعل إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك المصري السابق، مع صور رانيا يوسف حيث غازلها “كومنت صامت”، ما جعل رانيا يوسف ترد عليه بحزم قائلة: “بلوك”.

Wishing you a weekend full of love and laughter! 🤗 pic.twitter.com/XS1Gyy5h2V — رانيا يوسف (@RaniahYousief) July 4, 2019

ورد إبراهيم سعيد في تعليق آخر على أحد الأشخاص عن سر اهتمامه بالأمر قائلا: “بهزر والله وبعاكس في نفس ذات الوقت.. الجمال حلو برضه، وبحب الثقة في النفس”.

Block — رانيا يوسف (@RaniahYousief) July 4, 2019