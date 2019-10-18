رانيا يوسف تتألق بفستان قصير على البحر!

شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف متابعيها بصورة جديدة من احدث اطلالاتها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت رانيا يوسف في الصورة بفستان قصير فوق الركبة أثناء تواجدها بأحد الشواطئ لقضاء عطلتها الأسبوعية.

يذكر أن رانيا يوسف تقوم حاليا بتصوير مشاهدها فى مسلسل “الآنسة فرح” المقرر عرضه خلال موسم الشتاء.

مسلسل”الآنسة فرح” مأخوذ من مسلسل أمريكى ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى.