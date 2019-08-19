رانيا يوسف تتعرض لوعكة صحية.. وتعلق: “هونها يا الله”

كشفت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ عن تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، جعلتها أن لا تستمتع بإجازة العيد، ونشرت صورة كتبت فيها “هونها يا الله”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه:”عندما نقع في المرض يكون قطار الطبيعة قد خرج عن سكته، بسبب فقدان توازن جسدي أو روحي، والطريق التي تقود إلى الصحة، هي طريق الإعتدال، والروح السليمة في الجسم السليم ، الأيام الأخيرة معرفتش استمتع بأجازة العيد وده بسبب أزمة صحية مريت بيها ، ولأزم ارجع الشغل قريب” .

وبعد قليل عادة وحذفت هذه الصورة.

يشار إلى أن يوسف تستعد للبدء في تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “الآنسة فرح”، والمقرر أن يتم عرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل.