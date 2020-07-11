أجرت الفنانة المصرية ” رانيا يوسف ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” عمرو أديب ” في برنامجه ” الحكاية ” والتي تحدثت من خلالها عن ما قامت به مؤخرا من نشر صور المتحرشين بها لفظيا عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي .

وأشارت إلى إنها تتلقى أيضا شكاوى وقصص من مختلف الأطياف محجبات ومنقبات وأطفال ورجال يحكون أزماتهم مع التحرش .

وأكدت على إنها تنوي القيام يوميا بنشر حوالي 5 صور لعدد من المتحرشين الذين يضايقونها أو غيرها من الفتيات حتى يتم إيقافهم وردعهم بقانون صارم .. كما دعت كل فتاة تتعرض للتحرش التمثل بها .

وأضافت رانيا يوسف أنها تجمع بيانات المتحرشين حاليا قبل تقديم بلاغات رسمية للنيابة .. وإنها تلقت رسائل تهديد بعد نشرها صور المتحرشين بها لأنهم شعروا بالفضيحة وأن هذا هو هدفها أن يخافوا ويمتنعوا عن التحرش .