من جديد أشعلت الفنانة “رانيا يوسف” مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها مجموعة صور جديدة شهدت ظهورها بالإطلالة الثالثة في عطلتها الصيفية علي شاطئ البحر بملابس مكشوفه، حيث أطلت رانيا هذه المرة “بكاش مايوه” مطبوع بنقشة “التايجر” بتنسيق باللون الفسفوري .

واستعرضت رانيا أنوثتها على الشاطئ بملابس البحر الجريئة، وسط تفاعل كبير من المتابعين الذين تغزلوا بجمالها الطاغي؛ لكنها لم تسلم من بعض التعليقات التى أقحمت قضية الراقصة “سما المصري” التي تم حبسها أمس الموافق السبت لمدة ثلاث سنوات، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وحذروها من نفس مصيرها، غير أن محبي رانيا يوسف تصدوا لهذه التعليقات وطالبوا بإحترام الفنانة وعدم مقارنتها بسما المصري.

هذه الصور ليست هي الأولى للفنانة رانيا يوسف، حيث نشرت صور أخرى لها خلال قضائها لعطلتها الصيفية، وظهرت رانيا وهي ترتدي فستاناً مكشوفاً بدرجات اللون الأزرق معتمره بورنيطة ونظارة شمسية ذات إطار أبيض اللون .

بينما تجاهلت رانيا يوسف الإنتقادات التي وجِهت إليها، بسبب صورها على شاطئ البحر التي دفعت الكثيرين لكتابة التعليقات السلبية نظراً لما اعتبروه جرأة في إطلالتها، حيث قامت بنشر صورة مركبه لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، شهدت إطلالتها الاولي التى ظهرت بها علي البحر، مدمجه مع صورة كارتونية ساخرة قارنتها مع شخصية القطة التي تطل في مسلسل الرسوم المتحركة “توم وجيري”، وهي تجلس أيضا على البحر في إشارة إلى أن بينهما شبهاً كبيراً، فيما علّقت بـ”إيموجي” يضحك بقوة .