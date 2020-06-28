من جديد أشعلت الفنانة “رانيا يوسف” مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها مجموعة صور جديدة شهدت ظهورها بالإطلالة الثالثة في عطلتها الصيفية علي شاطئ البحر بملابس مكشوفه، حيث أطلت رانيا هذه المرة “بكاش مايوه” مطبوع بنقشة “التايجر” بتنسيق باللون الفسفوري .
واستعرضت رانيا أنوثتها على الشاطئ بملابس البحر الجريئة، وسط تفاعل كبير من المتابعين الذين تغزلوا بجمالها الطاغي؛ لكنها لم تسلم من بعض التعليقات التى أقحمت قضية الراقصة “سما المصري” التي تم حبسها أمس الموافق السبت لمدة ثلاث سنوات، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وحذروها من نفس مصيرها، غير أن محبي رانيا يوسف تصدوا لهذه التعليقات وطالبوا بإحترام الفنانة وعدم مقارنتها بسما المصري.
هذه الصور ليست هي الأولى للفنانة رانيا يوسف، حيث نشرت صور أخرى لها خلال قضائها لعطلتها الصيفية، وظهرت رانيا وهي ترتدي فستاناً مكشوفاً بدرجات اللون الأزرق معتمره بورنيطة ونظارة شمسية ذات إطار أبيض اللون .
بينما تجاهلت رانيا يوسف الإنتقادات التي وجِهت إليها، بسبب صورها على شاطئ البحر التي دفعت الكثيرين لكتابة التعليقات السلبية نظراً لما اعتبروه جرأة في إطلالتها، حيث قامت بنشر صورة مركبه لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، شهدت إطلالتها الاولي التى ظهرت بها علي البحر، مدمجه مع صورة كارتونية ساخرة قارنتها مع شخصية القطة التي تطل في مسلسل الرسوم المتحركة “توم وجيري”، وهي تجلس أيضا على البحر في إشارة إلى أن بينهما شبهاً كبيراً، فيما علّقت بـ”إيموجي” يضحك بقوة .
تخيلوا لو يتم حبس جميع المتزحلقات المتشلحات لثلاث سنوات ههههههههههههههه وكل مخرج أفلام وممثلين وممثلات ومغنيات يحاكمون بأثر رجعي ، وتصادر أموالهم المنقولة وغير المنقولة ، وكل واحدة حاطة صورها على وسائل التواصل الاجتماعي وهي غير محجبة ، يفرض عليها غرامة ، وكل واحدة ترفض عرض نوكاح من راجل ذو دين واخلاق وجاي من الباب ههههههههههههههه يتم رميها بالرصاص ههههههههههههههههههه حتى لا تعنس او تنحرف لاحقا هههههههههههههههههه اكيد الامة العربية تصبح بهذه الطريقة من خيرة الأمم ، كما ان الأموال المصادرة والغرامات المفروضة ، تكفي لتغطية عجز الميزانيات العربية لمدة عشرين سنة قادمة ، ولن يبقى شاب او صبية بدون نوكاح حلال ، لان كل واحدة ما تعمل نوكاح حلال يتم رميها بالرصاص هههههههههههههههههه هذا اقتراحي لإقامة الجمهورية الفاضلة هههههههههههههههههه وأول ما اتبؤ منصب رئيس الجمهورية في اي بلد عربي او أفريقي او شرق اسيوي أطبقه بالقوة المسلحة هههههههههههههههههه ومن لا يعجبها هذا الشيء فلتقدم طلب هجرة لكندا من الان ههههههههههههههههههه
في الدول المتقدمة ما عدا بريطانيا العظمى ههههههههههههههه اي واحد يرمي زبالة او أشياء عادية في الشارع ليقزز ويشوه المنظر الخلاب ، يتم فرض عليه غرامات عالية تأفلسه هههههههههههههههه فيجب معاملة كل متشلحة عربية بهذه الطريقة وأقسى ، فانت بتشلحك وتغندجك صوتا او صورة او حرفا تشوهين الخيال الجمالي للطبيعة وتصرفين انتباه الناظرين ، اما انك تقولين جسمي وانا لي حق اعمل فيه ما اريد ، وعلى حريتي ، !! اعملي ما تريدين لكن ليس أمامنا ، ان تشلحك موجه لنا ، والا انتي قادرة ان تتشلحي في الحمام وتقعدي تقولين في تغزل شعري هههههههههههههههههههه
فيا صبية تشلحك في الشارع او المواقع الإلكترونية ، هو موجه للجماهير ، تلاقي المسكين يدخل حتى يشوف أوقات الصلاة على الفيس بوك ، يلاقي صورتك مشلحة ومعاها ابتسامة طويلة عريضة ومعاها كلمات مشفرة ؟؟!! هذا لا يجوز ، وتعدي على اذواق وأبصار واسماع الجماهير الطويلة العريضة التي تشاريكها في هكذا مواقع ، وبالتالي لا يحق لك ان تعترضي إذا شي واحد طلبك لنوكاح متعة مؤقت لليلة ونص هههههههههههههههههههه بعدما هيجتي عليه المواجع ههههههههههههههههههه واي رفض او تعنت منك ، يتم رميك بالرصاص هههههههههههههههه في الساحات العامة ، بعد ما تدفعين لكل من هاجت عليه المواجع تعويضات مناسبة ههههههههههههههههه أولاد الناس مو لعبة ههههههههههههههههه لهذا فرض الله على المرأة الحجاب وان لا تتخضع بالقول ، والولية قاعدة صبح وليل تشفر ؟؟!! ههههههههههههههههههه وتوزع حلويات ههههههههههههههههه جليلة الحيا ههههههههههههههههههه مفكرة نفسها في عرس نوكاحي وليس موقع إلكتروني محترم وعلى خلق هههههههههههههههههه ولا كلمة ولا رد ههههههههههههههههههه ولا اريد اسمع من اي وحدة نفس ههههههههههههههههه فسدتوا اخلاقنا هههههههههههه جاتكم نيلة ههههههههههههههه قليلات الحياء ومثيرات الفتن المضلة ومهيجات ما اعرف شنو هههههههههههههههه وعلى الفاضي .
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