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رانيا يوسف تثير الجدل بمقارنة نفسها بالشيطان!

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رانيا يوسف

رانيا يوسف

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف حالة جدل بعد تشرها تدوينة قارنت فيها نفسها بالشيطان من ناحية الاجتهاد.

ونشرت رانيا يوسف صورة جديدة لها أطلت فيها بنفس الثياب التي ظهرت فيها وهي ترقص منذ يومين وعلقت كاتبة: “الشيطان يعمل بجهد، لكن رانيا يوسف تعمل بجهد أكبر”.

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The devil works hard, but Rania Youssef works harder😜😈

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وكانت رانيا يوسف قد خطفت الانظار بفيديو ظهرت فيه وهي تتمايل على انغام اغنية “Happy” مرتدية فستانا قصيرا باللون الأبيض بالجزء العلوي مكشوف الصدر، أما الجزء السفلي من الفستان فكان فوق ركبتها ولونه أسود ضيق.

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