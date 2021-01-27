شاركت الفنانة المصرية ​رانيا يوسف​ متابعيها عبر حسابها على احد مواقع التواصل التواصل الإجتماعي، صوراً قديمة لها من مرحلة الطفولة.

وظهرت رانيا يوسف الى جانب والدتها في إحدى الصور تحملها وفي صورة أخرى على شاطئ البحر، كما طلبت من متابعيها مشاركتها في نشر صورهم أيضاً من مرحلة الطفولة.

وعلقت رانيا يوسف على الصور كاتبة: “ذكريات أيام الطفوله يلا وروني انتوا كمان صوركم وانتوا صغيرين على هاشتاج #صورتكوانتصغير”.

يشار إلى أنه يعرض حاليا لرانيا يوسف مسلسل “اللعبة 2″، من بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب وميرنا جميل وسامي مغاوري وعارفة عبد الرسول، وهو من تأليف فادي أبو السعود وأحمد سعد والي، ومن إخراج معتز التوني.