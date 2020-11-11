خطفت الفنانة المصرية رانيا يوسف الانظار بعد نشرها صورا قديمة لها خلال وقوفها بجانب سيارة بورش، أثارت بها إعجاب المتابعين.

وكانت رانيا يوسف نشرت الصور نفسها منذ فترة على حسابها بـ”إنستجرام” لتعيد نشرها مرة أخرى اليوم، وظهرت بفستان أحمر قصير وجذاب، حيث عبر عدد من متابعينها عن إعجابهم بإطلالتها،

وكانت رانيا يوسف قد ظهرت وهي تقود سيارتها من نوع “BMW M5” وذلك خلال مشاركتها في برنامج “تحدي الركنة” حيث كشفت عن اول سيارة تعلمت عليها القيادة.

وكانت رانيا يوسف قد لفتت الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، خلال الشهر الماضي، بعدد من الفساتين الجريئة والمكشوفة.

وردت رانيا يوسف على الهجوم الذي تتعرض له بسبب ارتداءها فساتين مثيرة للجدل، وقالت: “الحمد لله بس مشاكل حلوة.. ده كويس ومشاكل حلوة ودمها خفيف، هو لازم يبقى كله غم غم مفيش فرفشة! لازم شوية فرفشة”.

وقالت “يوسف”، تعليقا على وجود فتحات كثيرة في الفساتين، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي: “مش شايفاها زيادة أنا شايفاها أوكي، واللي شايفها زيادة ميبصش عليها.. عايزة أقولك إن بناتي اللي بيختارولي الفساتين”.