أثار خبر وفاة الكاتبة المصرية نوال السعداوي عاصفة من موجة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بين قسم يرونها مفكرة كبيرة ناضلت من أجل المبادئ الكبيرة، وآخرين صبوا لعناتهم عليها بسبب مواقفها التي اعتبروها طعنا في الدين.

وقد دخلت الفنانة المصرية رانيا يوسف على خط هذا الجدل عبر تغريدة كتبتها على حسابها على تويتر حيث سخرت ممن يقوم بتصنيف الناس وتحديد مصيرهم بعد الموت.

الناس إللي عارفه مين هيدخل الجنه ومين داخل النار ارجوكم ممكن متحرقولناش الاحداث — Raniah Yousief (@RaniahYousief) March 22, 2021

فقد كتبت رانيا يوسف في تغريدتها: “الناس إللي عارفه مين هيدخل الجنه ومين داخل النار ارجوكم ممكن متحرقولناش الاحداث”.

وقد اثارت تغريدة رانيا يوسف بدورها عدد كبير من متابعيها حيث احتدم النقاش بين مؤيد ومعارض حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “ايوه الناس عارفه الناس اتولدت علي فطره الاسلام وعارفين العقيده والتقاليد وفيه ابيض واسود وفيه صح وغلط وفيه جنه ونار وفي امور نهانا عنها الله لازم نتجنبها .. وامور اخري اذا فعلناها تقربنا من الله ..خلقنا للعباده .. لما نتعب نقول يارب ولما نلبس سيء متعري بنطيع الشيطان لنغضب الله”.

ربنا يبارك في حضرتك كلامك رصاص في جبهتهم — عماد الشعبي الميلاني (@wwwemadmilan) March 22, 2021

احنا ممكن نقول ده ممكن يدخل النار او الجنه علي ناس مسلمين مختلفين عليهم

بيعملوا حاجات صح وحاجات غلط

مثال الحجاج بن يوسف

لكن نوال السعداوي حرفت واعلنت الاعتراض علي أيات القرأن ملحده يعني. — a.alkholy (@ahmed___1h) March 22, 2021

يا استاذ الاهلي حياتي انت لسة ماموتش فماتتعشمش اوي يمكن تتحاسب و ساعتها ليلتك تبقى طين — بسنت ماكسيموس (@BassantMaximus) March 22, 2021

فيما اكد اخرون ان دخول الجنة والنار لا يعلمه سوى الله حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “دخول النار أو الجنة لم يعلمة الا الله (قل يا عبادي الذين أسرفواعلي أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعآ إنه هو الغفور الرحيم ) صدق الله العظيم وهذة الآية نزلت خصيصآ لأهل الشرك،الذين قد (قتلوا وأكثروا، وزنوا وأكثروا) فارحمت ربنا سعة كل شيء وتبعدنا عن النار.”.

لا تحرف الآية والتفسير على هواك.

هذه الآية لمن كان في عمره بقية ولم يمت على ما هو عليه.

أما من مات على كفره وشركه فالآيات مستفيضة بمآله.

وأسأل الله الهداية لي ولجميع المسلمين قبل مماتهم. — محمد بن بريك MBB*𐩣𐩨𐩨 (@MSA_BinBrek) March 22, 2021