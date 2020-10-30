رانيا يوسف ترد على سخرية محمد انور منها في الجونة

ردت الممثلة المصرية رانيا يوسف على تعليق نجم “مسرح مصر” محمد أنور بأسلوب ساخر على احدى إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي، حيث اطلت بفستان مفتوح عند منطقة السرة.

ونشر انور على حسابه في “إنستغرام” صورة من إحدى مسرحيات “مسرح مصر” التي شارك فيها وبدا مرتدياً ملابس مقطوعة عند منطقة البطن، على غرار فُتحة فستان رانيا يوسف عند البطن، والذي ارتدته أمس (الخميس) في فعاليات المهرجان، وعلّق: “نفس الشيء ولكنكم تحبون رانيا يوسف”.

وعلّقت رانيا يوسف برموز تعبيرية ضاحكة على الصورة، فأضاف محمد أنور كاتباً “إن شاء الله هكسب فى الاستفتاء ده”، لترد عليه رانيا يوسف “تفتكر”.

ويعرض المهرجان الذي يرفع شعار “سينما من أجل الإنسانية” نحو 65 فيلما من أكثر من 40 دولة ضمن عدة مسابقات وبرامج متعددة. واختير فيلم “الرجل الذي باع ظهره” للمخرجة التونسية كوثر بن هنية للعرض في الافتتاح بعد فوزه بجائزتين من مهرجان البندقية السينمائي.

وبجانب عروض الأفلام يشمل برنامج المهرجان الذي يستمر حتى 31 تشرين الأول (أكتوبر)، أربع حلقات نقاشية و3 محاضرات متخصصة إضافة إلى ورشتي عمل إحداهما عن كتابة سيناريو الفيلم القصير والأخرى عن التمثيل. ويشارك عدد من صناع السينما الأجانب في ندوات ونقاشات عبر التطبيقات الإلكترونية.