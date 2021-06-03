نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، يوم الأربعاء، صورا جديدة لها ظهرت فيها بصحبة رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، خلال تواجدها في إسبانيا.

وظهرت رانيا يوسف، بصحبة خوان لابورتا مدير نادى برشلونة، وعلقت على الصور، قائلة “أنا مع أجمد مدير نادي فى العالم، برشلونة”.

Good morning from Barcelona

انا مع أجمد رئيس نادي في العالم ( خوان لابورتا )

مدير Barca Barca @JoanLaportaFCB pic.twitter.com/IzKtqTY1E8 — Raniah Yousief (@RaniahYousief) June 2, 2021

غير ان رانيا يوسف تعرضت لموجة لاذعة من السخرية بعد نشر هذه الصور حيث تصدرت هاشتاغات مسيئة عنها موقع تويتر.

قمه الوقاحه وقله الادب علشان صوره اتصورتها … قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف علي كلمه عاديه انما توصل لهاشتاج عنوانه قذر زي كل شخص مشارك فيه لمجرد ان واحده ست شجعت الكوره او بتتكلم عنها .. متحرشين أقذر من بعض بكل واحد مشارك في الهاشتاج ده .. متحرشين ولازم يتفضحوا pic.twitter.com/iYWwhgWw8c — Raniah Yousief (@RaniahYousief) June 2, 2021

وقد استشاطت الفنانة رانيا يوسف غضبًا بسبب تصدر هاشتاج مسيء عنها عبر موقع تويتر حيث نشرت بعضا من هذه التعليقات المسيئة والساخرة بحقها تحت هاشتاق حمل عنوان (الهايجة_المرتدة)، وكتبت:” قمه الوقاحه وقله الادب علشان صوره اتصورتها … قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف علي كلمه عاديه انما توصل لهاشتاج عنوانه قذر زي كل شخص مشارك فيه لمجرد ان واحده ست شجعت الكوره او بتتكلم عنها .. متحرشين أقذر من بعض بكل واحد مشارك في الهاشتاج ده .. متحرشين ولازم يتفضحوا”.

سيتم تقديم بلاغات بصور وسكريت شوت لكل التويتات المشاركه بالهاشتاج المسيئ pic.twitter.com/XI9lg7kTmf — Raniah Yousief (@RaniahYousief) June 2, 2021