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رانيا يوسف تضرب من جديد… وهذه المرة بالهوت شورت!

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رانيا يوسف

رانيا يوسف

حضرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، امس الجمعة حفل توزيع جوائز مجلة دير جيست الذي يقام في القاهرة، بإطلالة جريئة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قد نشرت رانيا صورًا لها على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تواجدها في الحفل، فستان ذهبي اللون، وتميز بوجود “بطانة” طويلة، بعدما أثير الجدل حول الفستان الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

ونالت إطلالة رانيا يوسف الكثير من اهتمام الرواد على “السوشيال ميديا”، ما بين من أبدى إعجابه بالفستان، وآخرين سخروا من الفستان وفتحته الطويلة.

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من ريد كاربت حفل توزيع الجوائز #دير_جيست photography : @hanahafez_photography Makup : @monagamalmakeup hairdresser: @mahmoud_hair_stylist dress : @elisabettafranchi jewelry : @elmawardyjewelry ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

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