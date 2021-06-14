أعلنت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن تعرضها للإصابة بأنفها وذلك عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشرت صورة ظهرة فيها وهى مصابة في أنفها وتضع لاصق طبي أبيض عليها.

وأطلت الفنانة المصرية رانيا يوسف خلال الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام بفستان أبيض قصير، بدون اكمام، شيفون من جهة الصدر،منفوش قليلًا، وارتدت عليه حذاء أبيض وشعر ويفي منسدل وقصير مع المكياج الترابي الخفيف.

ووضعت رانيا يوسف لاصقة طبية على أنفها المصاب ودونت أسفل الصور:”رأيكم في شكلي بعد خبطة مناخيري؟؟”.

ونشرت رانيا صورتين واحدة تقف بدون حركة وتنظر إلى السماء دون إبتسامة، والثانية ظهرت وهى تتمايل وترقص ومنسجمة ومبسوطة، كما أضافت هاشتاج كلمة “explore” إضافة إلى أسماء البلاد العربية العراق ودبي والسعودية والإمارات ولبنان والأردن والكويت.

ووضعت فيديو لها عبر خاصية الاستوري بـ”إنستقرام” بنفس الإطلالة والأنف المصابة وهى ترقص وتتمايل وفي حالة انبساط وفرح وانسجام على الرغم من إصابتها، مما أرجح المتابعين أنها ليست إصابة بل عملية تجميل قامت بها الفنانة مؤخراً.

وتفاعل مع الصور التى نشرتها رانيا يوسف حول إصابتها في أنفها عدد من مشاهير الوسط الفني، من بينهم الفنانة هبة مجدي حيث دونت تعليق :”سلامتك يا قمر”، إضافة إلى الإعلامي باسم يوسف : :سلامتك يا رانيا الف سلامة “، والفنانة لقاء الخميسي كتبت لها: “الف سلامة حبيبتى دائما منوره وقمر”، وكتبت نيكول سابا :”سلامة قلبك حبيبتي قمر في كل الأحوال”. فيما دون عدد من محبي الفنانة بعض التعليقات من بينها تعرضها للحسد والعين، إضافة إلى التساؤل حيال إذا كانت خبطة في الأنف أم عملية جراحية قامت بها لتجميل أنفها، كما تمنى لها البعض الشفاء والسلامة.