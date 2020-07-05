شاركت الفنانة المصرية “رانيا يوسف” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور”إنستجرام” بمقطع من “برنامج الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي “عمرو أديب”، حيث كان يتحدث عن واقعة طالب الجامعة الأمريكية الذي تحرش بعشرات الفتيات وبدأ في ابتزازهن.

وعلّقت رانيا على المقطع، قائلة:”نعم تعرضت للتحرش.. كلمة تعاني منها كل امرأة من سنوات طويلة، وحتى هذه اللحظة نعاني منها، وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان.. حادثه الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاة ليست فردية، بل هناك العشرات أو آلاف مثل هذا الشاب يبيحون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الأقوى، وهذا غير صحيح”.

وأضافت:”أنا أواجه التحرش اللفظي يومياً عبر منصات حساباتي الرسمية، وأيضاً الإيميل الخاص بي، الذي يأتي عليه عدد كبير من الرسائل التحرش اللفظي، والتي يستبيحون إرسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر، والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان (عملها، المواصلات، وغيرهما) وأيضاً عبر الهواتف المحمولة، فالتحرش بأنواعه كبير، فلا بد من التصدي له بكل أنواعه المختلفة؛ لأنهم يعلمون أنه ليس لهذا التحرش رادع “.

وأختتمت الفنانة حديثها بتوجيه نصيحة للفتيات، فقالت: “ورسالتي للبنات متخافيش وواجهي أي متحرش بالبلاغ فوراً عنه”.

وتلقت الفنانة رانيا يوسف مئات التعليقات، على الرسالة التي طالبت من خلالها بقانون للقصاص من المتحرش، حيث وضعت معظم التعليقات اللوم على رانيا بسبب ثيابها وصورها الجريئة التي تنشرها، حيث قال أحد المتابعين: “انت اكبر دعوة للتحرش”. وعلّق آخر:“اكيد لبسك ملفت”. وآخر قال: “المبالغة في التعري نوع من انوع التحرش بالشباب يا اخت رانيا شئتي ام ابيتي”.

وفى سياق آخر قاربت الفنانة رانيا يوسف على الانتهاء من تصوير “مسلسل الحرامى” الذى تخوض به تجربة جديدة فى الدراما التليفزيونية، والذى ينتمى نوعية أعمال الـ10 حلقات، ويشارك فى بطولته الفنان بيومى فؤاد وأحمد داش كارولين عزمى ورنا رئيس ويخرجه محمد سلامة ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة.