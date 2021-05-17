وجّهت الفنانة المصرية رانيا يوسف نصيحة إلى متابعيها عبر حسابها بموقع إنستجرام، بضرورة تجنّب الكسل خلال إجازة عيد الفطر، حيث نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تمارس بحماسة وتركيز التدريبات الرياضية في الجيم، وأرفقته بالتعليق: “متخلوش الإجازة تخليكم كسلانين… انزلوا يلا أعملوا رياضة”.

وتفاعل المتابعون مع المقطع المصوّر ونال إعجاب الآلاف منهم وأثنوا على فكرة رانيا في تشجيع الصبايا والشباب على ممارسة الرياضة، وفي المقابل فاجأت مواطنة فلسطينة، الفنانة راينا يوسف، بالهجوم عليها، لنشر فيديو وهي تمارس الرياضة في الجيم في الوقت الذي تتعرض فيه فلسطين لاعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت المتابعة الفلسطينية تعليقًا على صورة رانيا يوسف في انستجرام تنتقدها: “إحنا بفلسطين بنموت وإنتي خايفة على رشاقتك، حسبي الله ونعم الوكيل”. وردت رانيا يوسف على الانتقاد، وكتبت: “بتموتي وماسكة الموبايل وبتتفرجي على انستجرام! حسبي الله ونعم الوكيل فيكي انتي”.

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في سياقٍ آخر، قرر قاضي التحضير بمحكمة القاهرة الإقتصادية، تأجيل النظر في دعوى الإعلامي العراقي “نزار الفارس” ضد الفنانة رانيا يوسف، والتي يتهمها بسبه وقذفه ويطالبها بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه، لجلسة 23 مايو الجاري.

وكان المستشار هيثم عباس أقام بصفته وكيلاً عن الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية حملت رقم 476 لسنة 20121 اقتصادي، ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف بالمطالبة بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حقه على مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا“.

وعلى الصعيد الفنى، شاركت الفنانة رانيا يوسف بموسم رمضان 2021 من خلال دورها في “مسلسل ملوك الجدعنة” من تأليف أمين جمال وعبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، فرح يوسف، وليد فواز، أيمن الشيوي، علاء قوقة، فراس سعيد وبسمة داوود.

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