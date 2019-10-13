رانيا يوسف تفتح جلسة دردشة ” اسأل رانيا ” وترد على الجمهور : ” الناس بتحب تشوفني مثيرة والرجالة كلهم مصطفى أبو تورتة “

قامت الفنانة المصرية ” رانيا يوسف ” باقتراح فكرة على جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من خلال خاصية الاستوري .

والتي تقوم على طرح الأسئلة من قبل المتابعين عليها بعنوان ” اسأل رانيا ” وتجيب على أسئلتهم في جلسة دردشة مفتوحة بطريقة مباشرة .

وكتبت في تعليقها على الصورة التي تحمل هاشتاج ” اسأل رانيا ” قائلة : ” شاركونا باسئلتكم عبر هاشتاج ” Ask Rania ” سيتم الإجابة على الاسئله يوم الأحد المقبل .. المشاركة في الهاشتاج عبر الحسابات الرسمية الثلاث إنستغرام و تويتر و فيس بوك ” .

وجاءت من ضمن الأسئلة التي طرحت عليها من أحد المتابعين ” هتتجوزي تاني ” لترد رانيا قائلة : ” كلهم مصطفى أبو تورتة ” .

وفي سؤال آخر عن ماهية مواصفات شريك حياتها ” إيه أكتر حاجة بتحبيها في الراجل ” فأجابت رانيا ” يكون ‏عنده رحمة ” .

وبسؤالها عن ما الشئ الذي يضايقها في السوشيال ميديا أجابت : ” التدخل في حياة الناس ” .. وعن عمرها الحقيقي أجابت إنها بال 45 عام من عمرها .

وجاء أيضا سؤال من متابعة ” ليه دايما بتتعمدي تثيري الجدل ‏بإطلالتك “،لترد رانيا يوسف على السؤال مجيبة : ” أنا مش بثير الجدل .. أنا إنسانة طبيعية وعادية الناس هي ‏اللي بتحب تشوفني بثير الجدل ” .