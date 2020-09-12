كشفت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ حقيقة خطوبتها، بعد أن ظهرت مرتدية “خاتم” في كواليس مسلسلها الجديد “​شارع 9​”، الذي يتم تصويره حالياً، ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل.

وقالت رانيا في مقابلة مع برنامج “ET بالعربي”: “دي دبلة الشخصية (راجية) مش دبلتي، وإحنا بنصور من السادسة مساء حتى العاشرة صباحاً مشاهد الأكشن وانقلاب السيارات والحوادث في المسلسل.

وأضافت: “(شارع 9) هو شارع حقيقي في منطقة المعادي، ومليء بالقصص الحقيقية، وكلنا جيران نعرف بعضنا خلال أحداث المسلسل”.

وتابعت رانيا: “أجسّد في المسلسل شخصية إمرأة تدعى (راجية)، وهي طبيبة نفسية، تكتشف خيانة زوجها لها في أول حلقة، وتحاول مواكبة الموضوع لتسير حياتها، ونرى على مدار الأحداث كيفية تعاملها مع المرضى”.