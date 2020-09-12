كشفت الممثلة المصرية رانيا يوسف حقيقة خطوبتها، بعد أن ظهرت مرتدية “خاتم” في كواليس مسلسلها الجديد “شارع 9”، الذي يتم تصويره حالياً، ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل.
وقالت رانيا في مقابلة مع برنامج “ET بالعربي”: “دي دبلة الشخصية (راجية) مش دبلتي، وإحنا بنصور من السادسة مساء حتى العاشرة صباحاً مشاهد الأكشن وانقلاب السيارات والحوادث في المسلسل.
وأضافت: “(شارع 9) هو شارع حقيقي في منطقة المعادي، ومليء بالقصص الحقيقية، وكلنا جيران نعرف بعضنا خلال أحداث المسلسل”.
وتابعت رانيا: “أجسّد في المسلسل شخصية إمرأة تدعى (راجية)، وهي طبيبة نفسية، تكتشف خيانة زوجها لها في أول حلقة، وتحاول مواكبة الموضوع لتسير حياتها، ونرى على مدار الأحداث كيفية تعاملها مع المرضى”.
كشفت الممثلة المصرية رانيا يوسف حقيقة خطوبتها، بعد أن ظهرت مرتدية “خاتم” في كواليس مسلسلها الجديد “شارع 9”، الذي يتم تصويره حالياً، ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل.