أدلت الفنانة ” رانيا يوسف ” بتصريحات لها في لقاء صحفي أجرته بكواليس تصوير مسلسلها الجديد ” المماليك ” حول نيتها عن التبرع بأعضائها بعد وفاتها .

فأشارت رانيا يوسف أنها كتبت وصيتها منذ حوالي سبع سنوات وأول شئ أوصت به هو التبرع بأعضائها بعد وفاتها لي يستفيد منها الغير .

وحول من يتحدثون حول حرمانية هذا الأمر علقت قائلة : ” كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه .. اللي شايفها حرمة ميت ميعملهاش اللي مش شايفها كده يعملها .. ربنا خلقنا أحرار انت حر اختار اللي انت عايزو ” .

وتابعت : ” أنا شخصيا شايفاها منفعة لغيري بدل ما جسمي ياكلوا الدود .. حد يستفيد بالقرنية حد يستفيد بقلب حد يستفيد برجل بصباع .. يعني أي استفادة من أي حاجة تمام .. أنا شايفاها زكاة ” .

وأكدت رانيا يوسف على أنها لا تتحدث عن الأمر من حيث شرعيته وأنما تتحدث عن ما تعتقده وتفكر به من أجل مساعدة ومنفعة الآخرين .

وعن سبب غيابها وابتعادها عن السوشيال ميديا أرجعت رانيا يوسف السبب في ذلك إلى حزنها على رحيل الفنان ” سمير غانم ” والفنانة ” دلال عبد العزيز ” .

فقالت : ” مكنتش قادرة أنزل حاجة فيها فرحة وفيها بهجة والوسط الفني كله حزين على وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز وكمان كان بيني وبين أستاذة دلال عيش وملح وعشرة لما كنا مع بعض في بيروت بنصور مسلسل ملوك الجدعنة ” .

وأضافت الفنانة رانيا يوسف : ” كمان دنيا وإيمي أصحابي فمكنتش قادرة أنزل صور أو حاجة فيها فرح ومكنتش عايزة أرجع للجمهور من غير صور لأعمال فنية ” .