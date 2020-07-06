نشرت الفنانة المصرية ” رانيا يوسف ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” تضمن عددا من نجمات الفن في مصر وهن بملابس البحر على موسيقى أغنية ” حلوة يا بلدي ” .

وذلك لتوضح الاختلاف بين الفترة السابقة والفترة الحالية حيث لم يكن التحرش موجودا كما يوجد بالوقت الحالي .

فكتبت رانيا يوسف في تعليقها على الفيديو : ” ما زلت هفضح كل متحرش وكل شخص يسمح لنفسه يسئ لشخصي عبر حساباتي الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أو التحرش بأي فتاة أو إمرأة أو طفل ” .

وتابعت : ” وسأتقدم ببلاغ رسمي بكل شخص سوف انشر صورته وإسمه ببلاغ فوري إلى مباحث الانترنت .. وياريت كلنا نشير صور المتحرشين عند بعض علشان صورهم تلف كل الدنيا ونفضحهم .. مع بعض هنقدر ناخد حقنا ” .

وقامت رانيا يوسف بنشر تعليقات عدد من متابعيها التي احتوت على ألفاظ خارجة وسباب وتحرش من خلال خاصية الإستوري .. كما نشرت صور وأسماء من كتبها لتنشرها أمام الجميع مؤكدة أنها ستتخذ الاجراءات القانونية تجاههم أيضا .