رانيا يوسف تنشر صور جديدة مع ابنتيها: “كل حياتي”

شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف متابعيها على انستغرام بعدة صور تجمعها بابنتيها أثناء تواجدها بمدينة برشلونة فى إسبانيا.
وعلقت رانيا يوسف على الصور قائلة: “أسرتى هى كل حياتى، ويأتى كل شىء فى المرتبة الثانية بالنسبة ليا”، معربة عن حبها لابنتيها التى تقضى معهما وقتا ممتعا.
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My family is my life, and everything else comes second as far as what's important to me.
يذكر ان رانيا يوسف تشارك فى مسلسل “الآنسة فرح” المأخوذ من مسلسل أمريكى بعنوان “Jane the virgin” وهو دراما كوميدية رومانسية عرض خلال 5 أجزاء على قناة CW بداية من عام 2014، والمسلسل بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت وإخراج أحمد الجندى والمقرر عرضه فى الموسم الشتوى.