تواصل الفنانة المصرية رانيا يوسف حملتها على التحرش عبر نشرها المزيد من صور المتحرشين بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكن دون نشر الرسائل بعد تعرضها لانتقادات كثيرة بسبب الألفاظ خادشة .للحياء

فقد نشرت رانيا يوسف صور اربع شباب وصفتهم بالمتحرشين مع هاشتاغات “افضحي متحرش” و “ماتخافش”وكتبت “تم الاكتفاء بنشر الصور فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسله لما تحتويه علي ألفاظ خادشه”.

تم الاكتفاء بنشر الصور فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسله لما تحتويه علي ألفاظ خادشه#افضحي_متحرش#ماتخافيش pic.twitter.com/PpkfHZvssi — Raniah Yousief (@RaniahYousief) July 9, 2020

ورغم اعجاب الكثيرين بجرأة رانيا يوسف في طرح هذا الموضوع غير انها ما زالت تتلقى انتقادات كثيرة من عدد من المتابعين حيث كتب احدهم تعليقا على التغريدة: “حضرتك غطي جسمك وبطلي تنزلي صور ونتي بالمايوه ومحدش هيتحرش بيكي” لترد عليه احدى المتابعات: “حضرتك تخليك في دين ام حالك وتسيب الناس براحتها وماتتحرش ولو اتحرشت هنفضحك ونقطة.”

حضرتك تخليك في دين ام حالك وتسيب الناس براحتها وماتتحرش ولو اتحرشت هنفضحك ونقطة. — warum nicht (@warumnichtja) July 9, 2020

فيما كتب متابع اخر “انا عاوز افهم حاجه هو حضرتك بتحللي عل مزاجك وبتحرمي عل مزاجك بتواجهي التحرش وبتتكلمي ضدوو صح طب الاول مش مفروض تبصي لملابسك الاول الي هيا مترضيش ربنا اصلا بصي لصورك الي مفيش فيها صوره وانتي مستوره فيها يعيبون عل الناس والعيب فيهم بصي لنفسك الاول”.

انا عاوز افهم حاجه هو حضرتك بتحللي عل مزاجك وبتحرمي عل مزاجك بتواجهي التحرش وبتتكلمي ضدوو صح طب الاول مش مفروض تبصي لملابسك الاول الي هيا مترضيش ربنا اصلا بصي لصورك الي مفيش فيها صوره وانتي مستوره فيها يعيبون عل الناس والعيب فيهم بصي لنفسك الاول @RaniahYousief — Mostafa Mohamed (@Mostafa90821744) July 9, 2020

ومن التعليقات التي اشادت بجرأة رانيا يوسف كتبت متابعة: “برافوو عليكي انتي انسانه عظيمه نحنا كلنا معاكي وكلنا هنفضحهم المتحرشين دول” وكتب اخر: “لمنافقين يقتلهم مشهد أنثى عارية الذراعين، بينما لا يقتلهم مشهد فقير ممزق الملابس حافي القدمين …!!”.