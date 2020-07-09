تواصل الفنانة المصرية رانيا يوسف حملتها على التحرش عبر نشرها المزيد من صور المتحرشين بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكن دون نشر الرسائل بعد تعرضها لانتقادات كثيرة بسبب الألفاظ خادشة .للحياء
فقد نشرت رانيا يوسف صور اربع شباب وصفتهم بالمتحرشين مع هاشتاغات “افضحي متحرش” و “ماتخافش”وكتبت “تم الاكتفاء بنشر الصور فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسله لما تحتويه علي ألفاظ خادشه”.
ورغم اعجاب الكثيرين بجرأة رانيا يوسف في طرح هذا الموضوع غير انها ما زالت تتلقى انتقادات كثيرة من عدد من المتابعين حيث كتب احدهم تعليقا على التغريدة: “حضرتك غطي جسمك وبطلي تنزلي صور ونتي بالمايوه ومحدش هيتحرش بيكي” لترد عليه احدى المتابعات: “حضرتك تخليك في دين ام حالك وتسيب الناس براحتها وماتتحرش ولو اتحرشت هنفضحك ونقطة.”
فيما كتب متابع اخر “انا عاوز افهم حاجه هو حضرتك بتحللي عل مزاجك وبتحرمي عل مزاجك بتواجهي التحرش وبتتكلمي ضدوو صح طب الاول مش مفروض تبصي لملابسك الاول الي هيا مترضيش ربنا اصلا بصي لصورك الي مفيش فيها صوره وانتي مستوره فيها يعيبون عل الناس والعيب فيهم بصي لنفسك الاول”.
ومن التعليقات التي اشادت بجرأة رانيا يوسف كتبت متابعة: “برافوو عليكي انتي انسانه عظيمه نحنا كلنا معاكي وكلنا هنفضحهم المتحرشين دول” وكتب اخر: “لمنافقين يقتلهم مشهد أنثى عارية الذراعين، بينما لا يقتلهم مشهد فقير ممزق الملابس حافي القدمين …!!”.