شاركت الفنانة المصرية “رانيا يوسف” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، وأستطاعت الفنانة بتلك الصور أن تُشعل مواقع التواصل .

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة “ملكية”، حيث أرتدت فستان بتصميم ملكي، باللون الذهبي، كما اعتمدت قصة شعر قصير ويفي زاد من جمال طلتها وأبرز جمال مكياجها الذي تناسب مع لون بشرتها. وأبهرت رانيا متابعيها وتفاعل معها عدد من نجوم الفن بينهما الفنانة “نجلاء بدر”، والتي عبرت عن إعجابها بإطلالة الفنانة المصرية.

في سياقٍ آخر، تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند موقع التغريدات، “تويتر”، بين تغريدات لدعمها وأخرى لمهاجمتها. وكتب عدد من مستخدمي موقع تويتر، تغريدات لدعم رانيا يوسف والإشادة بموقفها الجريء في مكافح التحرش، وإصراراها على مواجهة المتحرشين والمطالبة بملاحقتهم قانونياً، وبين الهجوم عليها معتبرين أن “ملابسها سبب من أسباب التحرش بها”، حيث نشر البعض صوراً لها منتقدين ما أسموه “جرأة ملابسها”. كما كشفت الفنانة عن تعرضها للتحرش يومياً، خاصة في التعليقات على منشوراتها، وهددت بمقاضاة كل من كتب تعليق مسيء لها.

وعلي الصعيد الفنى، تستعد رانيا يوسف لتصوير الموسم الثانى من “مسلسل الآنسة فرح” الذى تم عرضه بداية ‏العام الجارى، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكى “‪‏Jane the virgin‬‎‏” ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل ‏جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، ‏عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى واستكمله وائل فرج.‏