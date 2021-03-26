أشعلت الفنانة رانيا يوسف مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت على حسابها الخاص في “إنستغرام”، مجموعة من صورها الجديدة، وقد ظهرت في إحداها وهي تعتمر قبّعة سوداء وتضع نظّارة سوداء، لكن أكثر ما لفت الأنظار في إطلالتها هذه، تاتو كبير لورود حمراء على كتفها. وتلقت رانيا العديد من التعليقات التي أثنت على إطلالتها حيث أبدى العديد من متابعيها إعجابهم بها.

من ناحية أخرى، نفى طارق العوضي محامي الفنانة رانيا يوسف والموكّل الدفاع عنها في قضيتها ضد مقدّم البرامج العراقي نزار الفارس وقناة “الرشيد”، ما تردّد حول نيتها الصلح معه أو الوصول الى تسوية.

وفي بيان إعلامي نشره عبر حسابه في “فيسبوك”، كتب العوضي: “بوصفي محامي الفنانة رانيا يوسف، أعلن أن هذا الخبر عار تماماً عن الصحة وكاذب جملة وتفصيلاً، وسنتخذ بشأنه كل الإجراءات القانونية بناءً على طلب موكلتنا”.

وأضاف: “كما أؤكد أن جلسة اليوم كانت جلسة منفردة أمام هيئة التحضير، وكنت حاضراً فيها بشخصي والدكتورة هند سيف مديرة مكتبنا من دون حضور المدّعي أو محاميه، وهي جلسة بنص القانون سرّية، ولَم يتم عرض أي تسوية من قريب أو بعيد، بل العكس طلبنا الادّعاء فرعياً بتعويض ١٠ ملايين جنيه ضد الإعلامي والقناة وتأجّلت الى جلسة ٣١ آذار/مارس لتقديم صحيفة الادّعاء الفرعي من جانبنا”.

يُذكر أن النزاع القضائي بين رانيا يوسف ونزار الفارس بدأ مع عرض حلقتها ليلة رأس السنة، والتي تخلّلها العديد من التصريحات التي وجدها البعض مسيئة، مثل الحديث عن خلفيتها أو رأيها في الحجاب.









