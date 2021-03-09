استغلت الفنانة المصرية رانيا يوسف احتفال العالم بيوم المرأة، لإلقاء الضوء مجددا على ظاهرة التحرش، حيث وجهت تحية خاصة لكل فتاة ساندتها في حملتها لفضح المتحرشين.

كما وجهت رانيا يوسف، من خلال تدوينة عبر حسابها على اسنغرام، الشكر لكل من يدعم قضايا النسوية دون خوف من المجتمع.

وكتبت رانيا بوسف عبر حسابها على انستغرام قائلة: “في اليوم العالمي للمرأه أهني كل امرأه بأنها المجتمع كله وليست نصفه فهي مصدر القوه في كل مكان”.

وتابعت “شكرا لكل امرأه وفتاه تحاول أن تقف بقوه أمام من يهدم حلمها، شكرا لكل سيده تتحمل مصاعب هذه الحياه.. شكرا لكل فتاه قابلتها في عام 2020 يحملون القضايا النسويه على عاتقهم أمام المجتمع دون خوف”.

وختمت رانيا يوسف كلامها بالقول “شكرا لكل فتاه صاحت بصوتها أمام المجتمع ضد المتحرشين”.

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف مشاركتها في بطولة الجزء الثاني من مسلسل “اللعبة” من تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني. ومسلسل “اللعبة” بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم شيكو وهشام ماجد ورانيا يوسف وميرنا جميل وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحي ومي كساب وسامي مغاوري وصالح عبد النبي