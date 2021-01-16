حلت الفنانة ” رانيا يوسف ” ضيفة في برنامج ” ليلة الخميس ” مع الإعلامية ” ياسمين عز ” والمذاع على قناة ” MBC مصر ” .
وخلال الحلقة كشفت رانيا يوسف عن رأيها في الزواج وعن ما إذا كانت تفكر في الزواج مرة أخرى .
فقالت أنها فشلت في زيجاتها السابقة ولم تعد الفكرة ذاتها محببة بالنسبة لها وترى أن فكرة الزواج ليست ناجحة إلا فى حالة تقبل شخصين لعيوبهم قبل مميزاتهم.
وتابعت رانيا : ” أنا مش هتجوز تانى أبدا ولو حبيت هكمل قصة الحب بدون زواج لأن الزواج بالنسبة لى كان حياة أسرية وأبناء وأنا عندى بنتين خلاص ومش محتاجة أبوظ أى قصة حب بالزواج مرة تانية ” .
وأضافت : ” ضغط الزواج يفسد أى قصة حب ولو كان عندى إختيار إنى متجوزش تانى مكنتش اتجوزت ولكن مجتمعنا العربى هو اللى بيفرض على المرأة الجواز علشان سمعتها ” .
وأشارت رانيا يوسف مقدمة نصيحة للشباب بأن السن المناسب للزواج هو ما بعد ال 30 ليكون الفرد ناضج وقادر على تحمل المسئولية .
الزواج اسهل ام الحرام ؟ كيف لو كنتي مسيحيه ؟ هذول المساكين ما عندهم طلاق . بالنسبة للمسلمين امساك بمعروف او تسريح باحسان .. و لله الحمد . و بعدين عندك بنتين الله يخليلك اياهم و انتي كده كده خلاص بالنسبة للخلفه . خايفه من ايه ؟؟و الا هذا تشجيع للجيل الجديد اللي مش ناقص !
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