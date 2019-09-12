رانيا يوسف مع احمد السقا: “ما شاء الله، الله أكبر”

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف مجموعة صور جديدة من الجيم ظهرت فيها مع مواطنها الفنان أحمد السقا.

وكتبت في تعلقيها على الصور التي نشرتها عبر حسابها على تويتر: “ما شاء الله، الله أكبر”.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف، الفيلم القصير “ليلة حب” وتدور أحداثه في إطار الأكشن والتشويق، حيث يلتقي مجموعة من الأقارب بعد مرور 10 سنوات، ويكتشف كل من الآخر أن شخصيته قد تغيرت تمامًا، والفيلم من بطولة رانيا يوسف، يشاركها نور محمود، هبه مجدي، رانيا منصور، سمر جابر، سيف هاني، أميرة الشريف، ممدوح الشناوي، أحمد سليم، من تأليف رانيا البشبيشي، سيناريو وإخراج رضا عبدالرازق.