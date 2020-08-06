نشرت الفنانة المصرية ” رانيا يوسف ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” تتحدث من خلاله عن الاختلافات والتشابه بينها وبين شخصية ” حنية ” التي تجسدها في مسلسل ” مملكة إبليس ” .

والتي يعرض الجزء الثاني منها حاليا على منصة ” شاهد vip ” وتلعب رانيا يوسف دور راقصة ثم تبتعد عن ذلك وترتدي الحجاب .

وقالت رانيا يوسف في مقطع الفيديو : ” رانيا مكنتش رقاصة قبل كده .. صعبة ومستفزة .. معنديش حاجة الناس متعرفهاش ” .

وتابعت : ” ما بين رانيا وحنية رانيا معندهاش ولد عندها بنتين واحدة 18 وواحدة 15 .. حنية بتفكر بشكل عملي شوية غير رانيا بتفكر بشكل عاطفي ” .

وأضافت : ” التشابه بينهم كتير في إنها أم وعايزة مصلحة إبنها وخايفة عليه طول الوقت ” .

وكتبت رانيا يوسف في تعليقها على الفيديو : ” رانيا VS حنية .. ما بين ودني ومخي في غربال الفتفوتة مبتعديش منه ” .

يذكر أن مسلسل مملكة إبليس بطولة كلا من الفنانين غادة عادل وصبري فواز وسلوى خطاب ورانيا يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم ومحمود الليثي وإيمان العاصي وخالد أنور ومحمد جمعة ونانسي صلاح .

وتدور أحداث العمل حول حارة الجنة التي لا تخضع لقانون بل لسلطة القوة .. وتبدأ الصراعات بين جميع أهلها بعد مقتل كبيرهم فتحي إبليس ليحاول كل منهم فرض نفسه فتوة على الحارة .