شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بلحظات من استمتاعها بالطقس الصيفي على احد الشواطىء.

وظهرت رانيا يوسف في الصور بإطلالة جريئة بمايوه ابيض وقبعة بيضاء بيما كانت تجلس على الرمال في احد الشواطىء.

وكالعادة فقد اثارت رانيا يوسف الجدل بهذه الصور الجديدة بين منتقد لجرأتها واتهامها بأنها تسعى الى تصدر التريند بين الحين والاخر بأي طريقة وبين متغزل بجمالها.

يذكر أن رانيا يوسف قد عُرض لها مؤخرًا الجزء الأول من مسلسل “مملكة إبليس” من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وشاركها البطولة عدد من الفنانين بينهم غادة عادل، أحمد داود، صبري فواز، سلوى خطاب، إيمان العاصي وأسماء جلال.