أثار الفنان اللبناني، ربيع الأسمر، جدلا واسعا بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية، الخميس، اعترف فيها أن ابنه قتل في صفوف ميليشيا حزب الله بسوريا.

تصريحات الأسمر جاءت خلال مقابلة أجراها ضمن برنامج “مع تمام” الذي يقدمه الاعلامي اللبناني تمام بليق على شاشة قناة “الجديد” اللبنانية وهي المرة الأولى التي يوضح الأسمر فيها سبب الوفاة الحقيقي لابنه.

بدأ ربيع الاسمر كلامه بعد ان عرض عليه تمام بليق صورة ابنه بالقول “هو ما بزعل انا زعلت بالاول”.

وبعد مواجهته بان ابنه قتل في صفوف حزب الله في سوريا، قال ربيع الاسمر: “والله العظيم ما بعرف وين راح وممنوع يقلي ولا بقلي وين راح وين اجا ممنوع بعدين الله كاتبله ياخد امانته”.

وتابع “انا كثير انبسطت انه بالجنة لي حدا” واضاف “هو حر ما سألني اذا بروح او ما بروح يمكن لو سألني غص وخاف مش مثل اللي ضحى بولاده وما خاف يمكن انا ضعيف “.

ولم يستطع ربيع الاسمر اخفاء تأثره اثناء الحديث عن ابنه، وهو ما برره بالقول “من الفرحة”ثم تابع “الفراق صعب والموت حق”.

وكانت وسائل إعلام قد تداولت سابقا خبر وفاة نجل الأسمر، وربطت الأمر بأسباب صحية.

وتدخلت ميليشيات حزب الله بإيعاز من إيران إلى جانب قوات النظام السوري لمواجهة فصائل المعارضة المسلحة.

ولا تزال هذه الميليشيات تسيطر على مساحات حدودية واسعة في منطقة القلمون بسوريا وعلى الحدود مع لبنان.