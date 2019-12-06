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رجاء الجداوي تعايد شريهان :”ابنتي التي لم أنجبها”.. بحبك

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sherihan ragaa

رجاء الجداوي تعايد شريهان

وجهت الممثلة المصرية ​رجاء الجداوي​ رسالة إلى الفنانة المصرية ​شريهان​ احتفالا بعيد ميلادها الذي يحل اليوم 6 كانون الأول من كل عام.
ونشرت الجداوي مجموعة من الصور لشريهان عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.
وكتبت معلّقة بأنها ابنتها التي لم تنجبها، وتمنت لها عاما سعيدا وأن تتمتع بالصحة.
واختتمت رسالتها قائلة: “بحبك يا شيري”.

 

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حبيبتي الغاليه اوي شري أو بنتي التي لم انجبها كل سنه وانت طيبه وسعيده ومتمعه بالصحه يارب ❤بحبك يا شري @sherihanofficial

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ويشار الى أن شريهان توقفت عن تصوير، مسرحيات جديدة بعد انتهائها من مسرحية واحدة فقط وهي “كوكو شانيل” سيناريو وحوار وأغاني مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري. ويأتي سبب توقف شريهان عن استكمال باقي المسرحيات المتفق عليها، بسبب أمور تسويقية.

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