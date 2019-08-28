رجاء الجداوي تكتب رسالة إلى زوجها الراحل : ” وحشتني أوي يا حسن “

نشرت الفنان المصرية رجاء الجداوي عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورتين لزوجها الراحل ” حسن مختار ” حارس مرمى منتخب مصر السابق .

ويظهر زوجها الراحل في الصور من لقاء تليفزيوني في أحد البرامج الرياضية على قناة النيل للرياضة المصرية .

ووجهت رجاء الجداوي من خلال الصور رسالة إلى زوجها الراحل عبرت بها عن مدى حبها وإشتياقها له .

وكتبت قائلة : ” أطيب قلب وأنقي روح شريك عمري زوجي وحبيبي وصديقي وحارس مرمي قلبي زي ما كنت بقولك .. وحشتني وحشتني اوي اوي يا حسن الله يرحمك صوتك وأنا بسمعه دلوقتي حسه بسعادة مش طبيعية ” .

وتفاعل عددا من الفنانين على الصور منهم الفنانة إيمان العاصي والفنانة رانيا فريد شوقي والفنانة فيفي عبده بالدعوات بالصبر للفنانة رجاء الجداوي و بالرحمة والمغفرة لزوجها الراحل .

وكان حسن مختار قد رحل عن عالمنا في 5 مارس عام 2016 بعد صراع مع المرض .