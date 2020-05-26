أجرت الفنانة المصرية ” رجاء الجداوي ” مداخلة هاتفية مع ” راديو مصر ” لطمأنة محبيها وجمهورها على وضعها الصحي بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا قبل يومين .

وقالت رجاء الجداوي إنها تتلقى الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى العزل بالإسماعيلية وأن الأطقم الطبية تعاملها وتهتم بها مثلها مثل جميع المصابين ولا فرق بينهم فالرعاية ليست مخصصة لأحد على حساب أحد .

وتابعت : ” حبوا نفسكم وحبوا ولادكم وحبوا بيوتكم وحبوا مصر لأن العملية مكلفة أوي للناس وللدولة .. خافوا على نفسكم علشان متوصلوش للي أنا فيه ده ” .

وأشارت إلى أن وضع مصر الإقتصادي لن يساعدها في التكملة بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل .

ووجهت رجاء الجداوي الشكر لكل من سأل عنها ودعا لها بالشفاء من جميع أنحاء العالم .

كما كشفت أنها أصيبت بالفيروس آخر يوم في تصوير مسلسل ” لعبة النسيان ” وهو المسلسل الوحيد الذي شاركت به في الموسم الرمضاني.

وإنها كانت تلتزم بالتصوير نظرا للتعاقد مع منتجي المسلسل مشيرة إلى أن موقع التصوير كان معقما بشكل دائم وكان الجميع حريصا على إجراءات السلامة ولكنه ” النصيب ” على حد قولها .