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رجاء الجداوي في ذكرى وفاة زوجها: 3 سنوات تقال جدا من غيرك افتقدك في كل شيء

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ragaa algedawy h

رجاء الجداوي

استذكرت الممثلة المصرية رجاء الجداوي زوجها حسن مختار بمناسبة السنة الثالثة على وفاته، حيث انها نشرت صورة له عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة: “الله يرحمك يا حبيبي مرت 3 سنوات تقال جدا من غيرك افتقدك في كل شيء”.

الجدير ذكره أن حسن مختار زوج رجاء الجداوي الراحل كان حارس مرمى، ولها منه إبنتها الوحيدة اميرة.

 

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الله يرحمك يا حبيبي مرت ٣ سنوات تقال جدا من غيرك افتقدك في كل شئ

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