حسمت الفنانة رشا سامي العدل، الجدل حول عودة الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى الفنان أحمد العوضي بعد أربعة أشهر من الانفصال.

رشا سامي العدل تؤكد عودة ياسمين والعوضي

ونشرت رشا العدل عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” صورة لياسمين والعوضي، وعلّقت عليها بالقول: “لكل الهبيدة اللي ماوراهمش غير الهبد والتدخل في حياة الناس واللي بيغلطوا في اتنين معظم الناس وأولهم أنا بيحبهم كل واحد على حدة ومع بعض… أنا آه مش بعلق عندكم، بس شوفت كمية الغل والحقد تجاه قصة حب حلوة وكوبل كيوت ودمهم سكر… هما أصلاً رجعوا لبعض وربّنا يسعدهم ويهنّيهم وحبهم يكبر ويزيد”.

منشور آخر تؤكد فيه العودة

وقد تفاعل جمهور الثنائي مع ماكتبته رشا سامي العدل حول حقيقة الخبر، وعلاقتها به لإعلان خبر عودتهما بدلُا عنهما، مما قد تسبب في حذفها للمنشور وعودته مرة أخرى، بالإضافة إلى نشرها لـ«بوست» آخر توضح فيه سبب إفصاحها عن عودة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.

وعلقت رشا سامي العدل: «الناس الأفاضل اللي قرروا يقولوا اني أعلنت رجوع الجميلة ياسمين عبدالعزيز والجدع احمد العوضي … أنا مين علشان أعلن، حضرتكم هو مش سر اصلا لو ركزتوا بس هاتعرفوا أن الخبر انتشر من قبل ما انا انزل بوست اقول للناس مايهاجموش ويتكلموا وحش عن اتنين زمايل أكن ليهم كل الحب والأحترام … اتنين اجدع من بعض ربنا يحميهم ويحفظهم لبعض».

منشور شقيق ياسمين عبدالعزيز

ويأتي تأكيد رشا العدل على عودة ياسمين والعوضي بعدما أثار الفنان وائل عبدالعزيز، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور كشف من خلاله قرب عودة شقيقته ياسمين إلى العوضي.

ونشر وائل عبر حسابه في “فيسبوك” صورًا تجمعه بشقيقته، وعلّق عليها بقوله: “اللي يسعدك يسعدني، والجاي أحلى وكله خير، والمياه هترجع لمجاريها والكل هيتراضى، ربنا يصلح حالنا وحالكم”.

وعلّقت إحدى المتابِعات على منشور وائل عبد العزيز، متسائلةً عمّا إذا كانت ياسمين ستعود إلى أحمد العوضي، ليردّ عليها بقوله: “هيحصل”.

ياسمين عبد العزيز تبكي بسبب انفصالها عن أحمد العوضي

ياسمين عبد العزيز، كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، لأول مرة، تفاصيل انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج “صاحبة السعادة” المذاع على قناة “دي إم سي”.

ودخلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، في نوبة بكاء ولم تستطع حبس دموعها، بسبب استرجاع ذكرياتها مع الفنان أحمد العوضي، وذلك بعد سؤال إسعاد يونس لها عن سبب الانفصال رغم علاقة الحب الكبيرة التي تجمعهما.

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