أعلنت الفنانة العراقية رحمة رياض عن إصابتها وجميع أفراد عائلتها بفيروس كورونا المستجد.
وكتبت رحمة رياض في تدوينة عبر حسابها على فايسبوك: “أنا وأهل بيتي جميعا عندنا كورونا” دون ان تعطي المزيد من التفاصيل.
وتنضم رحمة لعدد من الفنانين والإعلاميين الذين أصيبوا بفيروس كورونا أبرزهم الفنانة رجاء الجداوي، المطربة نهال نبيل، الإعلامية آية عبد الرحمن والإعلامية دينا حويدق، والإعلامية ريهام العسيلى والإعلامي كريم رمزي.
يذكر ان وزارة الصحة والبيئة، قد أعلنت الأربعاء، عن تسجيل 781 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أكدت تماثل 587 مصاباً للشفاء في العراق.