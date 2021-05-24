بعد قصة حب جمعتهما لسنوات، أعلنت الفنانة العراقية ​رحمة رياض​ إرتباطها رسمياً بالممثل الامريكي صاجب الاصول العراقية ​ألكسندر علوم​.

وأعلنت رحمة رياض الخبر عبر حسابها على انستغرام حيث نشرت صورة لها وهي تمسك بيد خطيبها وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: “باركولي”.

بدوره نشر ألكسندر صورة تجمعة برحمة، وأرفقها بتعليق كتب فيه :”وعد مني وعد و أخذتها باركولي”.

وإنهالت التعليقات المهنئة على الصور وكان من ابرز المهنئين الفنانة المغربية دنيا بطمة الفنان السوري ناصيف زيتون الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين والفنانة الكويتية فرح الهادي والفنانة المصرية رنا سماحة والفنانة المغربية أسماء المنور وغيرهم.