تعرضت الفنانة العراقية رحمة رياض لعارض صحي لدى وصولها السجادة الحمراء لحضور حفل “​الموريكس دور​” لهذا العام حيث فقدت​ وعيها وسط الحضور الذي تجمهروا حولها من أجل المساعدة.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، أظهر كيف فقدت رحمة وعيها وكانت برفقة خطيبها الفنان العراقي ​​ألكسندر علوم​​، الذي ساعدها وظل بجانبها لتتحسن وتتمكن من التنفس بسبب الإزدحام.

وفور وقوعها حضر الصليب الأحمر اللبناني لإسعافها، حيث تبين أن سبب سقوط رحمة هو الإرهاق الشديد، لأنها وصلت من المطار إلى الحفل فوراً، وهي بحالة أفضل الآن.

، وقد طمأنت رحمة رياض محبيها من خلال ET بالعربي، حيث قالت من داخل سيارة الإسعاف أنها بخير وستشارك بالحفل، وما حصل معها مجرد إرهاق فقط.

وكان قد أقيم مساء أمس، حفل “الموريكس دور” بدورته العشرين بعد غياب دام عامين، كما تم تأجيله بسبب إنفجار بلدة التليل في منطقة عكار اللبنانية. وستمنح جوائز “الموريكس دور” لأفضل الأعمال، الفنانين والممثلين عن مواسم 2019، 2020 و2021.