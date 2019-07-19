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رداً على تحديFaceApp .. ايميه الصيّاح برفقة والدتها: “هكذا سأبدو بعد 30 سنة”

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aimee sayah h

نشرت الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية إيميه الصياح صورة لها برفقة والدتها، رداً على تحدي Face app الذي ينتشر على وسائل التواصل الإجتماعي بشكل كبير مؤخراً.

فقد تباهت النجمة الشابة بشبهها الكبير بوالدتها التي ورثت عنها جمال تكاوين الوجه، وعلّقت على الصورة كاتبةً:” FaceApp من؟ أعرف كيف سأبدو بعد 30 عامًا”.

يذكر أن تطبيق FaceApp يُظهر للمستخدمين كيف سيبدون بعد تقدمهم بالسنّ، من خلال تحميل صورهم.

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#FaceApp who!! I know how I'll look like in 30 years 😌😍 #Mother #Daughter #Mom #Jako 💙

A post shared by Aimée SAYAH إيميه الصيّاح (@aimeesayah) on

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