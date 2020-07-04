بعد التصريحات التي خرج بها مؤخرا الفنان ” محمد رمضان ” حول عدم أحقية أسرة الفنان الراحل ” أحمد زكي ” على الاعتراض على مسلسل ” الامبراطور ” الذي أعلن عن القيام ببطولته عن حياة الأخير في الموسم الرمضاني المقبل .

خاصة بعد أن اشترطت الأسرة أن المسلسل لن يتم قبل قرائتهم للسيناريو وهو ما أشار محمد رمضان إلى إنه أمرا غير قانوني .

خرجت ” إيمان ” شقيقة الفنان الراحل من والدته للرد على ذلك في تصريحات لبرنامج ” ET بالعربي ” معربة عن إندهاشها من ما أدلى به محمد رمضان .

فقالت : ” نستغرب من تصريح محمد رمضان أنه ليس من حقنا الاعتراض .. أؤكد يجب على فريق العمل العودة لنا وأخذ رأينا لأننا عائلته .. وعدم وجود أحمد وهيثم لا يعطيهم الحق بالتصرف وأكرر لن يفعلوا شيء رغما عنا .. وغير صحيح ما يتردد أننا نعترض لأمور مادية ” .

وأشارت إلى أن رفض العائلة بناءا واحتراما لوصية أحمد زكي الذي لم يكن يرغب في إجراء عمل فني عن حياته .

وهو ما قاله نجله الفنان الراحل ” هيثم أحمد زكي ” في لقاء له بأحد البرامج وأن موقفه مثل والده .

وأكدت على إنه في حال صمم محمد رمضان على المسلسل سيلجأون للقضاء وليس من حقهم كما قال المؤلف بشير الديك إعتبار أحمد زكي شخصية عامة والمتاجرة بإسمه .. وعلى كل من يحب أحمد زكي أن يحافظ على وصيته .

وأضافت : ” أعتب على الأستاذ بشير الديك لأنه لم يعود لنا حتى يعلم إن كنا موافقين على المسلسل أم لا فنحن شقيقاته ولنا حق

وتابعت مشيرة إلى رامي بركات شقيق هيثم أحمد زكي من والدته : ” تقدمت العائلة بدعوى قضائية من أجل إسترداد مقتنيات أحمد زكي لأنها تخص أحمد زكي ووالدتي فقط ولا تخص رامي ونريدها حتى نضعها في مكانها الصحيح وهو متحف تابع للدولة ” .

واستكملت شقيقة أحمد زكي : ” ليس من حق رامي الموافقة على المسلسل فهو له الحق فقط في الجزء الخاص بوالدته هالة فؤاد ” .