ردا على تهنئته بنجاح “طايع”… عمرو يوسف لـ أمير كرارة: “دايما ناجحين سوا”

هنأ الفنان أمير كرارة صديقه الفنان عمرو يوسف على مسلسله «طايع» الذي يخوض به السباق الرمضاني الجاري، وذلك عبر صفحته الشخصية على “إنستجرام”.

ونشر كرارة صورة لـ”عمرو” من كواليس المسلسل وعلّق عليها قائلة «الله عليك يا صاحبي».

وقد رد عمرو يوسف على تهنئة أمير كرارة وكتب «حبيبي واخويا بيباركلي، الله يبارك فيك يا أبو سليم ومبروك ليك نجاحك الكبير السنة دي دايمًا متفوقين وناجحين سوا».

وكان مسلسل “طايع” قد تصدر على موقع “تويتر” في مصر وذلك بعد الحلقة والتي شهدت تصاعدا كبيرا في الأحداث منها إطلاق الرصاص علي “مهجة” – صبا مبارك ، وهو أحد المشاهد المؤثرة ضمن أحداث العمل.