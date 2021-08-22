شاركت الفنانة المصرية سمية الخشاب متابعيها صورة غامضة عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب إعلان طليقها الفنان أحمد سعد زواجه مساء أمس السبت.

وظهرت سمية الخشاب، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، وهي تشير باصبيعها بإشارة غامضة اثارت التساؤلات حول ما تقصده وان كانت تقصد احمد سعد بطريقة ما.

يأتي ذلك بعد احتفال أحمد سعد بعقد قرانه مساء السبت على عارضة الأزياء علياء بسيوني داخل أحد الأماكن الكبرى بالقاهرة، واقتصر حفل الزفاف على أصدقائه وأقاربه فقط بحضور شقيقه النجم عمرو سعد ووالدتهما.

وقد نشر احمد سعد مجموعة صور له مع علياء بسيوني علق عليها بالقول: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم كتب الكتاب والحمد لله..ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا”.



وكان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب أغنية «أوعدك» مع المطرب عمر كمال، وتعد الأغنية هي التعاون الأول بين عمر كمال وسمية الخشاب، وبوابة دخول سمية لعالم أغاني المهرجانات الشعبية.