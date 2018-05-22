ردة فعل غير متوقعة عند اكتشاف مقلب رامز تحت الصفر.. شاهد ماذا حدث!

شهدت الحلقة السادمة من برنامج “رامز تحت الصفر”، والتي وقع ضحيتها الإعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان، ردة فعل غريبة غير ومتوقعة.

ولجأ رامز جلال إلى حيلة جديدة للإيقاع بعبد الناصر زيدان بسبب معرفته المسبقة بهيكتور كوبر مدرب منتخب مصر، فتنكر في هيئة شقيقة كوبر الارجنتينية لإقناع عبدالناصر زيدان بالمقلب.

وسخر مجدي عبد الغني ورامز جلال من صوت عبدالناصر زيدان المميز وطلبوا منه تقديم أغنية في الفقرة الأولى في البرنامج، قبل الانتقال إلى الفقرة الثانية وتنفيذ المقلب به.

وانفعل عبد الناصر زيدان قليلا على طاقم البرنامج وأصيب بالصدمة والخوف بعد هجوم النمر والدب الروسي على فريق البرنامج، وانفعل على رامز جلال المتقمص لشقيقة كوبر غير انه قال بعد ذلك: “حرام عليك يا رامز انا عايز ثمن الجزمة والبدلة التي انا لابسها والبنطلون بدل قلب”.